La Justicia ya tiene las pruebas clave que podrían complicar a la Reina acusada de estafa

Según confiaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, parte de los comprobantes que estaban esperando como prueba clave, ya se adjuntó a la causa. Se trata de 2 comprobantes de compras realizados con una tarjeta de crédito que tienen números de DNI diferentes y una de las dos firmas está entrecortada. Además, faltaría que lleguen otros tickets de compras realizados con otra tarjeta de una firma diferente que también sería robada. Estas inconsistencias de dejar DNI diferentes y firmas disparejas podrían dejar en evidencia a la imputada porque presuntamente sabía que no era legar utilizar esas tarjetas de crédito.





Por pedido del fiscal Carlos Rodríguez, Padilla fue imputada por el magistrado por los delitos de encubrimiento agravado con fines de lucro (por el uso de la tarjeta robada) y estafa (en perjuicio de los locales comerciales). Por estos cargos, excarcelables, podría enfrentarse a una pena máxima de 6 años de prisión en caso de ser encontrada culpable.





Con todos los elementos recabados, se espera que en los próximos días el magistrado determine si dictará su procesamiento (y por qué delitos), falta de mérito o sobreseimiento.





Por otro lado, desde el Ministerio de Turismo y Cultura como el Municipio de Capital, esperarán a que la Justicia se expida para tomar una decisión sobre si la joven mantendrá o no el reinado. Mientras tanto, Padilla aseguró que "tampoco es que he matado a alguien, ha sido simplemente un error" y agregó "quiero seguir participando porque no tengo nada que ocultar".