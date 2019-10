La jueza decide hoy la suspensión del juicio contra Irma Sánchez

La jueza Carolina Parra formalizará este miércoles la aceptación al recurso presentado por el defensor oficial Carlos Reiloba, quien pidió que se revisen los nuevos estudios médicos de Irma Sánchez donde se comprueba que la mujer tiene una enfermedad neuronal que ha avanzado y deterioró su salud. Por esta razón, se prevé que el juicio se postergue, en primer término, ya que tenía fecha de inicio de mañana.





























Lo segundo que puede ocurrir es que Parra verifique las pruebas presentadas por Reiloba, solicite a una junta médica que analice la evolución en la salud mental de la mujer y, si considera que su enfermedad la afectó a tal punto de "desorbitarla", podría cancelar el enjuiciamiento y dejarla sin efecto.

























"El escrito que presenté ante el juzgado explica que mi defendida tiene una incapacidad mental que no le permite comprender lo que son los alcances de un juicio y no podría ejercer su defensa material", había explicado Reiloba a sanjuan8.com, el martes. Entonces, ¿qué es lo que difiere a las presentaciones realizadas por las defensas anteriores? Que lo que se plantea en este momento es que Irma sufrió una insanía luego del hecho y no antes, tal como se había presentado en su momento.