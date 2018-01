La inesperada revelación de un familiar de Nahir Galarza

Una familiar de Nahir, que pidió no revelar su identidad por motivos de seguridad e intimidad habló de Fernando Pastorizzo , a quien conoció y recordó como un chico muy atento y educado, que cada vez que entraba a la casa saludaba a todos, indico el portal eldiaonline.





Como persona, opinó que Fernando era "excelente", un chico "muy educado, otra cosa no puedo decir". Él no era sólo novio de Nahir, era cercano a la familia por ser uno de los mejores amigos de Juan, un primo de la imputada.

Respecto a la relación de pareja que mantenían los jóvenes, la pariente de Nahir Galarza dijo no estar al tanto de que tuvieran un vínculo violento: "De eso nunca se habló; yo creía que era una relación normal" y agregó: "nunca jamás me preguntó nada, ni me confesó nada".

De todos modos, coincidió con otros relatos en que el último tiempo "estaban peleados, aunque se veían", ya que "muchos novios se pelean y se siguen viendo".





Además, aseguró que no ha ido a visitar a Nahir a la Comisaría del Menor y la Mujer y que por el momento tampoco lo hará. "No entiendo por qué lo hizo porque por un hombre no se acaba la vida. No sé por qué tomó esa decisión. Todavía no lo entiendo. Todavía no he podido procesar nada", aseguró.