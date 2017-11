La historia detrás del femicidio de la joven proteccionista de animales de Tandil

Ailín Torres (26) y Damián Alejandro Gómez (27) estuvieron casi una década en pareja. "Se conocieron en el colegio y vivieron muchos años juntos en la casa de los papás de ella, que prácticamente lo adoptaron y lo querían como a un hijo. Hace unos meses, Ailín decidió terminar la relación, pero él no lo aceptó", cuenta a Clarín Diego, primo de la mujer. "En los últimos tiempos, había tenido episodios violentos: le pateó la puerta de la casa, rompió un vidrio. Pero mi prima pensó que ya se le iba a pasar y que tenía la situación controlada, por eso no lo denunció", sigue Diego. No fue así. En la madrugada del sábado, Gómez la esperó escondido en el baño de su departamento, ubicado en el centro de Tandil, y le asestó múltiples puñaladas hasta matarla. En el lugar, estaba el nuevo novio de la joven, un policía que no pudo evitar el femicidio. El agresor intentó suicidarse. Al final, quedó detenido.





"El viernes a la noche, Ailín, que era proteccionista de animales, había presentado a su nuevo novio en el cumpleaños de Bubi, su abuela. Todos la vieron bien, contenta. De ahí volvió a su departamento con el policía. El ex ya estaba en el baño", relata Diego.





El atacante había convivido con la víctima en ese departamento hasta hace unos meses por lo que no se sabe si aún tenía la llave y entró por la puerta o si se metió por una ventana. "No lo podemos creer porque Damián era como de la familia. Venía de un entorno complicado y mis tíos (los padres de Ailín) lo habían recibido. Ahora trabajaba de remisero, pero por mucho tiempo se dedicó a ayudar a mi tío, que es herrero", suma Diego, que continúa hablando de su prima en presente y la define "alegre, solidaria y muy sociable".





La trágica secuencia se registró el sábado a las 3 de la madrugada. "Volvían de una fiesta familiar. La pareja de la joven se recostó en la cama y la víctima se fue al baño. El hombre la escuchó gritar, abrió la puerta del baño y se encontró con Gómez. Tenía un cuchillo y a la mujer agarrada. Le apuntaba al cuello", precisa a este diario el fiscal Gustavo Morey, a cargo de la UFI 8 descentralizada de Tandil.





"El policía le dijo: 'Pará, quedate tranquilo, vamos a hablar'. Para frenarlo también le tiró una botella. Pero, según el relato del testigo, no pudo detenerlo y Gómez le clavó el cuchillo (a Ailín). El policía dejó el departamento en busca de auxilio, pero como no encontró a nadie corrió una cuadra hasta su casa para buscar su arma. En el camino, alertó a las autoridades", agrega Morey. La familia de la víctima dijo no comprender su actuación. "No nos queda claro por qué se fue. Tendría que haber reaccionado de otra forma", se lamentaron.





Al regresar, el policía se encontró con efectivos en el frente del departamento, sobre la calle 4 de Abril al 500, en el centro de Tandil. Según informó el subsecretario de Seguridad de Tandil, David Tifner, debieron contenerlo para evitar que agrediera a Gómez. "Lo retuvieron y le sacaron el arma de las manos para que no cometiera otro hecho lamentable", detalló en declaraciones a TN. Dijo que los allegados a la joven contaron que era hostigada por su ex, pero confirmó que no había pedido intervención a la justicia ni a la policía.





Cuando entraron, Ailín ya estaba muerta. Según el fiscal, presentaba "múltiples heridas punzocortantes en el tórax y el cuello".

El agresor se lesionó las muñecas y se hizo un pequeño corte en el cuello. Por eso, fue trasladado al hospital Ramón Santamarina de dicha localidad donde le realizaron curaciones y luego quedó detenido en la comisaría primera de Tandil. El sábado a la tarde se negó a declarar y quedó imputado por "homicidio doblemente agravado por haber tenido una relación de pareja con la víctima y por haber dado muerte a una mujer en contexto de violencia de género".





Ailín trabajaba en una peluquería canina llamada "De pelos", tenía dos perros y un gato y destinaba buena parte de su tiempo libre a rescatar animales de la calle. Desde el grupo de Facebook "Patitas perdidas Tandil", del que formaba parte, le dedicaron unas palabras. "Con mucho amor acompañamos a la familia de Ailín Torres, compañera proteccionista independiente, un ser lleno de alegría y compromiso con todos los seres. Sentimos un dolor inmenso, te vamos a recordar siempre. Basta de femicidios, justicia por Ailín", publicaron sobre la joven, que era la mayor de tres hermanos.





En abril, Ailín compartió una foto en Facebook de Micaela García, asesinada en Gualeguay. En esa ocasión, criticó al magistrado que le otorgó la libertad condicional al entonces principal sospecho y hoy condenado a perpetua por el femicidio. "Los jueces son tan o más corruptos que el hdp que comete un crimen", escribió.





También la despidieron desde el Club Santamarina, donde jugó al hockey sobre patines cuatro años. "Hoy todos elevamos la voz y pedimos #JusticiaPorAilín #NiUnaMenos. Acompañamos a su familia y amigos en este terrible momento y rogamos una oración en su memoria". La joven fue velada el sábado y ayer al mediodía la enterraron en el cementerio Praderas de Paz.





