En este momento tan difícil, Antonella utilizó su cuenta en Instagram para manifestarse sobre la muerte de su madre, quien falleció el sábado a la madrugada a los 41 años. natacha jaitt 2.jpg



"¡Estoy destruida! Solo pido un poco de humanidad al respecto, necesito despedir a mi madre como es debido", expresó la joven.

Y agregó: "Voy a investigar a fondo la muerte de mi madre y voy a llegar a la verdad". natacha jaitt.jpg







Luego agregó otro emotivo posteo dedicado a Natacha: "El saber que no estás me parte el alma y destroza por dentro. No tengo palabras para el dolor que siento, nunca voy a soltarte (nunca voy a estar lista para soltarte)", comenzó.





