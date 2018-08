La Fiscalía pidió prisión perpetua para Moya, acusada de matar a su marido de tres puntazos

Embed





Es que no creen en la versión que ella dio de los hechos sobre que era víctima de la violencia y los celos de su marido y que sólo actuó en defensa propia. En su exposición, la fiscal Claudia Salica expresó: "Hemos escuchado la versión de Moya. Ella manifestó que fueron al psiquiatra y dijo que lo habían medicado con clonazepam, pero no fue así. Que la escena de celos hacia sido por una caja de bombones. Que Tucumán la celaba con Olmedo, pero Olmedo dijo que no tenía contacto con ella. También argumentó que agarró el cuchillo para asustarlo y que él se le fue encima. No dijo cómo se le vino encima. Moya manifestó que le mintió al 911, a la familia, sobre lo que había pasado. Ella no estableció cómo estaba el cuchillo. Esta versión la dio después de haber hablado con el psiquiatra. Ella fue moldeando estrategia defensiva, mientras iba escuchando la prueba. Dijo que le asestó un puntazo y fueron tres. Dijo que estas mentiras fueron para estar cerca de su marido. Si ella hubiese dicho la verdad sobre la gravedad del hecho, el médico no se hubiera demorado una hora en llegar". Además concluyó: "la única víctima de sometimiento fue Alfredo Yamil Tucumán".





Mientras tanto, la defensa pidió la absolución, tal cual lo había adelantado sanjuan8.com, ya que entiende que la acusada actuó para defenderse, así como lo expuso ella cuando habló frente al tribunal que la juzga.

En proceso...





Claudia Moya está acusada de matar a su marido, Alfredo Turcumán, con quien estaba casada desde hacía casi un año. La mujer fue señalada como la autora de los tres puntazos que llevaron al hombre a agonizar durante nueve días en el hospital Rawson. En el juicio que se lleva adelante en su contra se leyeron los alegatos y la Fisscalía pidió que sea condenada a cadena perpetua.