"No le podía decir que no a la navegación", explicó en N8 Carina Funes, la mujer de Cayetano Vargas, uno de los tripulantes desaparecidos en el ARA San Juan. Su sensación fue que hubo varias fallas y en este marco, los presentimientos de su marido previamente. En los últimos días se conoció que una vidente los llevó hasta un lugar específico para buscar, pero el sonar se rompió y llegado el momento dejó de funcionar. Por eso debieron volver.





"El sonar no funcionaba pero debieron volver por el temporal. Están poniendo muchos peros para buscarlo", dijo Carina, quien se mostró indignada- una vez más- con la Armada Argentina. Ella sostiene que desde un primer momento les mintieron a los familiares y que puede hacerlo también con las autoridades del gobierno. Esta semana pasado tuvieron un encuentro con las autoridades de gobierno y se fueron con la promesa de que los buscarían hasta hallar el submarino. Sin embargo, los ánimos no son los mejores ya que el clima no acompaña.





A esto se le suma la indignación del último informe conocido sobre los "defectos" de la nave marítima, en 2016. La jueza federal que interviene en el hecho, Marta Yáñez, había asegurado que existió la detección de anomalías en el funcionamiento del submarino. Sobre esto y sobre algunas decisiones que se tomaron –o algo que sucedió- antes de la desaparición del ARA, Carina sostiene que su marido cargaba con preocupaciones y no le quiso decir todo lo que sabía. "Mi marido no podía decir que no porque se jugaba su ascenso y hubiese quedado marcado en la foja", dijo.