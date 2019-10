La defensa del dueño de la radio demandará a la locutora que lo denunció

Hace una semana el empresario radial Rodolfo Ridao fue denunciado por violencia de género luego que se difundiera un audio en el que el hombre agrede a la periodista Claudia Vázquez mientras ella estaba saliendo en vivo. Esta situación que se escuchó en vivo y alertó a un oyente que dio aviso al 911. Ahora la defensa del hombre demandará penalmente a Vázquez por falsa denuncia.









Elmo Migani, representante de Ridao, explicó que se presentaron videos como pruebas en donde, para ellos, quedó demostrado que la mujer se autolesionó el día del violento episodio. "En uno, que se hizo una hora después del hecho, se puede ver como Vázquez no tenía nada en el cuerpo, mientras que en un segundo video, que se hizo horas más tarde, se pueden ver rasguños en el cuerpo", indicó el abogado.









La defensa de Ridao insiste que no hubo golpes durante la discusión que se originó el pasado 24 de septiembre. Esta afirmación se basa en que la mujer durante su discurso nunca habla agresión física. Por otro lado sostiene que la víctima durante la pelea no demuestra tener temor. "Ella le pide continuar con el programa, en dos o tres oportunidades se le escucha el pedido, si una persona que teme por su vida creo que sale corriendo ante la primera oportunidad, sin embargo ella pedía quedarse, a raíz de esto es que entendemos que ella no temía por su vida", explicó Migani.









Con estas pruebas Ridao pidió contar su verdad sobre lo que pasó el día de la discusión y además denunciará a Vázquez por falsa denuncia. Pero todo será cuando el Juez Matías Parrón resuelva sobre el pedido de eximición de prisión.