La angustia de la mamá de Pity Álvarez: "Mi hijo no es un asesino"

Luego de que "Pity" Alvarez (46) se haya entregado y confesado ser el autor del crimen de un joven en Villa Lugano, la madre del músico rompió el silencio en los medios con una llamativa defensa: "Mi hijo no es un asesino, tuvo un error muy difícil de volver atrás, pero no es un asesino", afirmó.

Cristina, la mamá de Pity Álvarez, habló con los medios sobre la situación de su hijo, quien en la mañana de hoy confesó haber asesinado a un hombre en el Barrio Samore, en Lugano.

Visiblemente angustiada por lo sucedido, la mujer reveló un audio de WhatsApp que el músico le mandó horas antes de entregarse a la policía.

"Anoche hablé con él, me dijo que se iba a entregar. En uno de los audios que me mandó me dice que no va a poder soportar esto, que prefiere estar muerto. Él nunca se imaginó llegar a estar situación... Lo desconozco", arrancó Cristina en diálogo con el programa Cortá por Lozano.

Y siguió: "Una vez tuvo un problema automovilístico, y él me dijo: 'Si llego a matar a alguien, me mato yo también porque no lo soportaría'".

"A los 14 o 15 me contó que estaba fumando marihuana y me preocupé. Me prometió que iba a dejar, Siento culpa y vergüenza por cosas que él hacía. Era muy inteligente y lo sabía manejar, lo arreglaba. No sé en qué se transformó", aseguró luego.

"No asumí que puede pasar 15 años en una cárcel. Pero en algún momento la ficha te cae. Tengo que estar fuerte", señaló.

(Fuente: La Capital)