La alumna que denunció ser atacada por dos hombres confesó que todo era mentira

El comisario Gregorio Díaz, confirmó que tras recibir la denuncia la Policía comenzó el trabajo de averiguaciones. Entrevistaron al propietario del kiosco ubicado en calle San Luis y Aberastain en donde la menor dijo que la habían atacado y golpeado. El hombre manifestó que no vio nada, además se chequearon las cámaras de seguridad de los comercios cercanos y las del CISEM, donde no se observó a ninguna trafic, ni otra situación de agresión.

Leé: Una alumna denunció que fue atacada por dos hombres y constataron una lesión

A raíz de esto el personal policial tuvo una entrevista con los directivos de la escuela, la alumna y su madre. Tras informar sobre el resultado de la investigación la niña confesó que todo había sido una mentira y que lo había dicho porque lo vio y escuchó en las redes.

La nena explicó que la herida, que dijo le habían provocados los presuntos secuestradores, era producto de una caída que había sufrido el lunes.

Desde la comisaría 1° manifestaron que se descarta la denuncia y pidieron tranquilidad a la población indicando que no hubo ningún intento de secuestro.