La agarró del cuello, amenazó con prenderla fuego y la golpeó para robarle: le dieron 2 meses de cárcel

Aunque no alcanzó a robar y no tiene antecedentes, no tuvo probation. Maximiliano Omar Quiroz fue juzgado en dos días y enviado al penal donde estará preso durante dos meses por tentativa de robo agravado por lesiones. El hecho fue brutal y sucedió este domingo pasado a las 13.30. Interceptó a una mujer en el interior del Lote Hogar N°2, a la salida de la Iglesia, y la amenazó de muerte colocándole un encendedor en el oído. Le dijo que la mataría si no le entregaba su celular y su dinero. La mujer le respondió que no tenía nada de plata y ante esa negativa, el ladrón la tiró al piso y la golpeó brutalmente hasta con patadas.

El sujeto fue juzgado hoy por el violento episodio luego de que un testigo confirmara todo lo que vio. Pese a que esta persona no contaba con antecedentes criminales, según dijo la Justicia, se dispuso negarle la probation por violentar a una mujer.