Joel "Chavito" Fernández fue encontrado culpable violar y asesinar a Melina Romero

Asimismo, con 11 votos, Fernández también fue encontrado culpable de la privación ilegítima de la libertad de la joven, agravada por la participación de tres o más personas. Por el delito de abuso sexual, el jurado no lo halló culpable.

La sentencia se conocerá el jueves ya que cuando son juicios por jurados, el jurado dice si el acusado es culpable o no de los delitos y luego el juez pone la pena. "Chavito" seguirá detenido por la gravedad de pena en expectativa.

Preterintencional es un homicidio hecho "sin querer", es decir, que quiere hacer un mal y termina matando sin pretenderlo. Se estima que le podrían dar 10 años por la privación agravada.

En el inicio del juicio, Fernández se había declarado inocente: "Me quieren mandar preso por algo que no hice y me arruinaron la vida. Tengo un Dios que va a decir que soy inocente".

Luego de la decisión del jurado, la madre de Melina, Ana María Martínez, expresó su conformidad: "Le debo todo esto a Marcelo Biondi y a su equipo. Le doy gracias a todos y a Dios también. Estoy conforme con lo que ha fallado el jurado". Y completó: "Es un avance muy grande".

Por su parte, el padre, Rubén Romero, afirmó: "Hemos sido abandonados por el estado desde un primer momento, pero quiero volver a confiar en la justicia, hoy se demostró que se hizo justicia".

(Fuente: Infobae)