Jenifer, ¿víctima de un predador de Trata o narcotráfico? INTERPOL ya interviene en el caso

/// Por María Eugenia Vega

"La mamá de Jenifer estaba hecha pedazos. Esperaba que yo le diera buenas noticias, pero no se las di", conmovido, el juez Juan Pablo Ortega le confió a sanjuan8.com, la complejidad de la causa que terminó siendo más grave de lo que parecía. ¿Un predador se llevó a la adolescente sanjuanina para ser obligada a prostituirse o el narcotráfico en México tiene algo que ver en su misteriosa ausencia en la provincia? La lógica llevó a pensar al juez que la chica fue víctima de un engaño. "Estamos en un cono de sospecha, estamos frente a patrones y a indicios que me hacen sospechar que así fue", el magistrado correccional se vio cercado por las medidas que ya no puede tomar, que lo exceden, que son parte de la jurisprudencia federal y remitió la causa a un plano más amplio.

























Pero antes de pedir la intervención del juez Leopoldo Rago, Ortega agotó todos los recursos posibles para verificar hasta el último dato, la última pista y la evidencia que lo hicieron poner en dudas el destino de la joven sanjuanina. Tuvo contacto con la Policía Aeroportuaria, con INTERPOL y con los aeropuertos para determinar la ruta que tomó la chica la semana pasada cuando se fue de San Juan. Desde el jueves, cerca de las 13, la Justicia se activó comenzando con una entrevista con sus padres ya que la Dirección de Migraciones había reportado la salida de la joven del país. Con la certeza de que los involucrados desconocían la situación, de que no había conflicto familiar y que primaba la armonía entre ellos, se empezaron a dilucidar nuevos caminos; los más oscuros.

























Las medidas que se plantearon en un primer momento tuvieron foco en las cámaras de seguridad de los aeropuertos de Ezeiza y del internacional de México, donde hizo pie la sanjuanina. Otra de las medidas inmediatas que se realizaron pusieron interés en las redes sociales. Ahora, el perfil de Facebook de la chica es clave. Sobre esta red social se ha girado un pedido de informe sobre los movimientos de ubicación que se registraron durante la desaparición de Jenifer Villaruel. "No pude pedir que intervinieran el teléfono ni solicitar a la Interpol que repasara las imágenes del aeropuerto internacional porque no tenía justificado para qué hacerlo", explicó el magistrado. Por eso, puso acento en el chat del joven sospechoso: Tomás Lezcano Pérez, una persona (podría ser un nombre falso) que tomó contacto con la hermana de Jenifer y con la víctima, en enero de este año.

























El supuesto joven se había mostrado con muchos signos de sospecha. Siempre pidió discreción y silencio sobre su existencia. "Él le dijo que amaba a Jenifer, pero que bajo ningún punto de vista tenía que contar de su relación", confió el juez. El perfil del mexicano fue contundente para avivar la llama de la sospecha porque nisiquiera chateaba con foto. Tampoco sabía de la existencia de esa relación la mejor amiga de la víctima y eso terminó por encender la causa.





















Entonces, ante tanta evidencia, y cargado de solicitudes a diferentes organismos, Ortega esperó resultados en su despacho. Desde el aeropuerto llamaron por teléfono a los tribunales sanjuaninos para confiar que la joven se mostró ante las cámaras de seguridad absolutamente sola y deambulado. "Eso hacen las mulas del narcotráfico", le revelaron al magistrado, y otra posibilidad surgió por esas horas. ¿Trata de personas o narcos involucrados? La falta de capacidad financiera para solventar tamaños gastos y los escasos recursos de la familia de la joven (sumado a que se fue con lo puesto y sin avisarle ni a su círculo más íntimo de la situación) le hicieron pensar al juez sobre lo peor. "Ojalá me equivoque y que se trate de un hecho voluntario, que se haya ido con un novio, pero yo creo que fue engañada. Mi amplitud probatoria, la complejidad del caso y el margen de jurisdicción que tiene la justicia federal me obligaron a declararme incompetente", remarcó.





















Desde que la causa pasó a manos de la Justicia Federal, se activaron una serie de medidas por el protocolo formal que, por ley, hay que seguir en estos casos, sea o no un hecho de Trata de Personas. Por estas horas, se ha solicitado la intervención del teléfono de la joven y mientras tanto, hay otras medidas ya solicitadas por la justicia ordinaria que esperan tener respuestas para echar luz a esta angustiosa situación. ¿Jenifer se fue engañada? El complejo caso pone en alerta a la Justicia del país y a la fuerza internacional.