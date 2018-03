Investigan por qué asesinó al novio de su exmujer y la intentó matar a ella

/// Por María Eugenia Vega

El crimen de Cristian Díaz (34) aún no tiene todas las respuestas. Lo que pasó en la madrugada del domingo en la vereda de una vivienda de la villa Mariano Moreno es una intriga que tiene a los pesquisas en vilo. La mujer (de apellido Palacio) que fue agredida con un cuchillo está grave y aún no puede atar todos los cabos sueltos. Por estas horas, la Policía rastrea los antecedentes del principal sospechoso quien habría llegado a la escena con intenciones de reprocharle algo (no saben qué fue) y de atentar contra la vida de la mujer, madre de sus dos hijos. En esa pelea se metió Cristian, el novio de la joven, y terminó muerto.

El único detenido es Félix Carrizo (31), el hombre tiene domicilio en Albardón y fue allí donde lo detuvieron mientras caminaba por la calle. Es que la chica, antes de quedar bajo analgésicos, asumió que fue él quien los agredió con un cuchillo. El arma blanca aún no aparece. Entonces, los investigadores trabajan a contrarreloj para poder inculparlo. Es que aún no hay pruebas que respalden tal acusación y por eso, esperan las pericias.

Desde la División Homicidios comentaron a sanjuan8.com que están rastreando algún tipo de antecedente de violencia de género que pueda aportar a la causa. Mientras tanto, el juez Benedicto Correa, del 5to Juzgado de Instrucción, se mantiene al tanto del asunto y librará órdenes de allanamiento, en las próximas horas, si así lo cree necesario. Lo que pasó entre estas tres personas aún es un misterio.





Leé: Discutió con el novio de su expareja y lo mató