Informe: el 17% de los condenados con salidas transitorias son abusadores sexuales

En total, hay 87 condenados que gozan de este beneficio, que están cumpliendo penas como abuso sexual, corrupción de menores, robos agravados, hurtos calificados, homicidios, privación ilegítima de la libertad de otros y estafas, según el registro al que accedió este medio.













En el caso de los abusadores sexuales, algunos beneficios fueron posteriormente revocados por el incumplimiento de la ley, que establece que, ante un error o falla en las normas, las salidas no se otorgarán o quedarán en revisión. En tanto, las que sí se otorguen, pero los beneficiados las incumplan por fuga, reincidencia u otros motivos; las salidas se suspenderán o cancelarán, de acuerdo al caso.













En el porcentaje anteriormente mencionado no están contempladas las revocaciones que se produjeron por pedido del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que el Servicio Penitenciario Provincial no está preparado para la inserción y la resocialización de los internos, y por eso faltan a ese requisito.













En este sentido, en los últimos dos años, se produjeron 8 revocaciones a internos que no cumplieron con los requisitos y que cayeron en el incumplimiento de la ley, tal como la fuga. Uno de ellos continúa prófugo de la Justicia, es decir que no volvió más al penal. Se trata de Walter Luis Miranda quien obtuvo el beneficio el 12 de noviembre de 2018, pero se lo revocaron una semana después por no volver a su celda. Su condena se cumpliría en 2022, pero podría modificarse su situación en caso de recaptura.