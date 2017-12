Hurto en el Rawson: la defensa de la instrumentista analiza pedir la nulidad del proceso

///Por María Eugenia Vega

Según la defensa de Patricia Quevedo, la instrumentista acusada de hurtar material quirúrgico del hospital Rawson, sólo el 10% del material secuestrado pertenecía al nosocomio y el resto, de otros sanatorios. Para la parte imputada, el hecho de trasladar elementos de un lugar a otro comprendía "una práctica habitual" que cumplía con el fin de atender a la población. Al margen de estas declaraciones defensivas y de las pericias realizadas, terminó el desfile de testimonios que transitó, durante más dos meses, por el despecho del juez Pablo Flores. Culminado este proceso, la defensa de la instrumentista solicitó ampliar la indagatoria de la acusada e incluir dos peritos de parte. Mientras tanto, analiza la posibilidad de solicitar la nulidad del proceso por considerar que la denuncia fue anónima, que hubo errores en la detención de la mujer y que las pruebas fueron "plantadas" en una escena organizada en su contra.





Es que según su declaración, fue parte de una "trampa" encarada por una especie de venganza o represalia, por problemas internos. Además, la coartada hace hincapié en que la denuncia fue de un desconocido. "Pienso que lo que le pasó a Quevedo fue un pase de factura. Queremos pedir la nulidad del proceso porque consideramos que todo fue armado. La denuncia fue anónima y las pruebas fueron encontradas en un contenedor de basura, tal como lo había indicado la voz en la llamada telefónica. Fue como de película", explicó María Filomena Noriega a sanjuan8.com. Además aclaró que no es cierto que la encontraron sacando un kit quirúrgico de su vivienda, por el tamaño y el peso de este material. "Estamos muy tranquilos porque hemos devuelto todo el material, que era con lo que los médicos operan y no podían hacerlo porque formaba parte del proceso investigativo". Sobre la utilidad de los elementos secuestrados que forman parte del nosocomio público, argumentó que "si la finalidad es atender a la población de San Juan, esos instrumentos lo hacían. No los estaban vendiendo".

A esta empleada del hospital y a su compañero de trabajo, el médico Diego Basualdo, le indilgaron la posibilidad de haber formado una asociación ilícita que delinquía con estos instrumentos que son bienes del Estado. Sin embargo, el titular del 2do Juzgado de Instrucción Pablo Flores no pudo comprobar la existencia de este tipo de delito. "No hay elementos para llamar a indagatoria a nadie, por ahora", había señalado Flores a este medio, remarcando que no se podía incluir a ningún otro sospechoso en la causa, por el momento. Ahora el magistrado deberá darle espacio o no a las solicitudes de la defensa. En libertad, los dos imputados esperarán las órdenes del juez.









Otras causas complementarias

Luego de haberse producido la escandalosa detención del médico Basualdo y la enfermera Quevedo, la Policía sorprendió con un allanamiento en el domicilio laboral de un ginecólogo acusado de practicar abortos clandestinos: Horacio de Arrascaeta. A este hombre se le secuestró un ecógrafo que podría pertenecer al hospital Rawson. Luego se desprendió que el hombre cargaba un prontuario importante.





También, el profesional Héctor Balmaceda no quiso quedar pegado a las averiguaciones sobre la causa y entregó, de manera voluntaria, una caja con elementos para realizar cirugías y una máquina de laparoscopía.





Por último, este miércoles se conoció(María Quiroga, de 68 años) a quien denunciaron anónimamente por vender medicamentos de manera clandestina, en su domicilio. En el allanamiento, le encontraron varios elementos que podrían ser del hospital Rawson.