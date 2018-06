Hubo más de 20 denuncias por presuntos abusos en las escuelas, pero no todas prosperaron

/// Por María Eugenia Vega

La víctima no siempre habla con la voz, muchas veces lo hace con el comportamiento. Estas actitudes han sido detectadas por los padres, quienes supieron sacarles esa verdad oculta que tanto los atormenta. Son esos mayores los encargados de llegar hasta la avenida Córdoba, entre Jujuy y Aberastain, para hablar cara a cara con el fiscal en turno. Luego, el expediente que se inicia en ese lugar llega a manos del juez y comienza el camino investigativo.





El año pasado, desde febrero, hubo varios casos donde se registraron presuntos abusos en establecimientos públicos y privados. Fueron más de 20 denuncias que se acumularon, trascendiendo pocos casos por tratarse de un delito de instancia privada.





No es fácil para la Justicia comprobar un tocamiento. Muchas de estas causas se caen por dos razones: falso testimonio o falta de pruebas. Uno de los hechos que se difundió y que terminó dando un vuelco inesperado, en este sentido, fue el caso de un profesor de la Escuela de Enología que había sido acusado de abusar de cuatro chicas, las causas se fueron cayendo. Antes había ocurrido la denuncia contra la maestra jardinera que fue acusada de abusar de tres niños en la escuela María Luisa Villarino del Carril, este proceso investigativo derivó en el sobreseimiento de la presunta autora.





En el caso de los abuso entre menores, no todos revisten la "gravedad" de un abuso sexual gravemente ultrajante, para los ojos de la Justicia, no sólo porque son inimputables sino por la inexistencia de un grado de "maldad". Antes de calificarlo como tal, existe la intervención de ANIVI con sus profesionales que trabajan con el testimonio de la víctima y de los posibles victimarios para darle curso a una causa en la Justicia de Menores. Sobre esto, las autoridades de ANIVI explicaron a sanjuan8.com que "es difícil hacerle entender a los padres que no todos los niños lo hacen por maldad". Es que muchas veces, la edad y la etapa evolutiva juegan un papel preponderante y por eso, la intervención de los padres y la educación es fundamental.