Hubo cuatro femicidios este fin de semana: asesinaron a 223 mujeres en lo que va del año

A Navila Garay, de 15 años, la mataron a golpes y la enterraron en el jardín de una casa en Chascomús; a Vanesa Caro, de 38 años, su ex la prendió fuego delante de sus hijos en Lomas de Zamora y falleció a causa de las graves lesiones que tenía su cuerpo; a Cecilia Burgat, de 42 años, su ex la maniató y la asesinó a golpes en Santa Fe; y a Cielo López, de 18 años, la hallaron completamente descuartizada en una zona de casaquintas de Neuquén. Estas cuatro muertes, que ocurrieron durante el fin semana, pasan a engrosar el listado de crímenes de mujeres perpetrados en lo que va del año.

Desde sus redes, la periodista y confundadora del Movimiento #Niunamenos, Ingrid Beck, también se hizo eco de estos crímenes y pidió que la sociedad no se acostumbre a los femicidios. "Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López. Cuatro femicidios en un fin de semana. No es una suma. No las encuentran muertas. Son mujeres asesinadas por femicidas. Es violencia machista. Después preguntan por qué estamos tan enojadas. Seguimos gritando #NiUnaMenos".