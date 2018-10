El relato de la estudiante de 15 años será clave para determinar la responsabilidad de Jorge Cruceño, quien se encuentra con parte médico por las lesiones que le causó el padrastro cuando lo increpó a golpes de puño en la escuela. La chica se sentará frente a un grupo de profesionales para detallar que tipo de relación mantuvo con el acusado. Este relato será vital para determinar la culpabilidad de Cruceño y saber si se da a lugar o no al pedido de detención por parte del fiscal Daniel Galvani.





En cuanto a la defensa del preceptor, María Filomena Noriega, explicó horas atrás que su defendido tiene una restricción perimetral y no puede estar a 200 metros de la alumna. Además, dijo que los mensajes no salieron del móvil que se está peritando. Estos dichos fueron desmentidos por el abogado de la niña, José Plaza, quien añadió que no caben dudas sobre la intencionalidad de Jorge Cruceño y agregó que los mensajes que se intercambiaron y fueron descubiertos por la madre de la chica son contudentes.





