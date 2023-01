Homicidio en Pocito: "No queremos que la muerte de mi hijo quede impune"

Los padres de Brian Videla, el joven que fue asesinado en Pocito en el interior del barrio Teresa de Calcuta, encabezaron una manifestación hasta las puertas de Tribunales. Javier Garramuño, el papá del joven de 22 años, señaló que quieren que el crimen de su hijo no quede impune. "Sabemos que el menor que efectuó el disparo contra mi hijo está el el Nazario Benavídez. Él hizo vivos en redes sociales para burlarse de nosotros, creemos que esos son beneficios que no puede tener. No queremos que por ser menor todo esto quede en la nada", dijo.