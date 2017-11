Hombre agredido en genitales: la defensa de la mujer alegó que "él accedió a vendarse los ojos"

El hombre que resultó lesionado en sus genitales en barrio Nueva Córdoba presenta una "evolución aceptable" pero sigue internado en el Hospital de Urgencias en el área crítica. "Tiene una evolución aceptable", explicó la directora del nosocomio, Cristina Gómez.

El hombre sigue internado "en el área crítica (shockroom) con cuidados intensivos para controlar la evolución para estar atento a todo lo que pudiera surgir", agregó Gómez al programa Aquí, Petete, por Mitre Córdoba.

Gómez se excusó de brindar precisiones sobre el tipo de lesión sufrida.

El abogado de la mujer, Carlos Nayi, dijo que el presunto "abuso" del hombre hacia la mujer "se consumó" en el marco de una relación no consentida: "No hablamos de una relación consentida. Hay que ser prudentes y dejar trabajar a la fiscal Betina Croppi".

Y señaló que "el hombre estaba vestido, el hombre no tenía los ojos tapados, hay signos de resistencia a partir de los moretones que exhibe el cuerpo (...) en distintas partes", explicó al mismo programa.





"Víctima y victimario no eran desconocidos, eran personas que se conocían, que en un pasado mantuvieron una relación que ya estaba concluida, él se hizo presente para retirar una batería, estos son los elementos con los que cuento al día de la fecha para decir que fue atacada sexualmente", agregó.





Nayi negó conocer el dato publicado por La Voz sobre la existencia de un anotador con datos: "Corre esa versión, ese dato puntual no lo tengo. Estoy convencido de la inocencia de esta persona. El panorama me lo brindó de una manera muy clara, me dijo, que se defendió, que no sabe de donde sacó fuerzas y tomó lo primero que tenía a mano".





Pero aclaró: "Si yo advierto que se me mintió y que la situación es distinta, daré un paso al costado. Por ahora, estoy convencido que la versión se corresponde con al realidad y hay datos objetivos que así lo indican. No estaba atado, salió corriendo. Hay que rogar que el hombre esté bien y que no tenga secuelas".





Por su parte, el abogado del hombre lesionado, Eduardo Pérez, habló de una "premeditación en estado de indefensión" de su cliente al ser atacado por la mujer, como señaló la fiscal del caso a esa radio.





El letrado refirió además que el hombre fue vendado en su ojos pero la mujer "no lo obligó, él accedió a taparse los ojos". Sin embargo, el hombre "no accedió a atarse" durante lo que consideró se trató de "relaciones sexuales" entre ambos que se veían hacía unos meses.





"Se habían juntado a pasar una noche", explicó a Mitre y agregó que su cliente permanece en un estado de cedación parcial y "no está lúcido en ciento por ciento".





El abogado afirmó que el hombre estuvo en un coma inducido y tendrá consecuencias en su salud "de por vida", aunque "la gravedad se va a ir corriendo con el correr de los días".





Lo que se sabe del hecho

El hombre que fue atacado con una tijera por una joven en un departamento en Nueva Córdoba llegó al Hospital de Urgencias el sábado a las 23.30, con el pene parcialmente seccionado, con un 80 por ciento del diámetro cortado.





El miembro no fue reimplantado, sino que se le realizó una sutura para unir los bordes.





La gravedad de la lesión, que afectó venas, arterias, nervios, cuerpos cavernosos y uretra, dejó comprometidas la función urinaria y sexual, pero sólo se podrá saber si las recuperará –y en qué grado– tras un período de evolución cuya duración, aseguran, es difícil de determinar en este momento. (Fuente: La Voz del Interior).