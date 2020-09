Se hicieron pasar por vendedores para entrar a Jáchal con droga: pidieron ser testeados en el control

En la madrugada de este sábado personal policial de Comisaría 21° de Jáchal fue alertado porque en el Puesto Policial de Niquivil, había un taxi con una pareja a bordo en carácter de sospechosos.

Los tres ocupantes adujeron que volvían al Departamento de Jáchal, ya que serían oriundos de allí. Solicitando la presencia policial, para que se proceda al traslado hasta el Hospital San Roque de Jáchal y así puedan realizarse el testeo.

El taxi se trataba de un Toyota Ethios, conducido por el señor Martín José Domingo, de 62 años; acompañado por Mónica Beatríz Graziani (25) y Gutierrez Cristian Jonathan (32) esta última persona, con frondoso prontuario.

Los ocupantes dijeron que eran vendedores ambulantes con permisos de circulación (actividad comercial que no practican y el vehículo no poseía mercadería para la venta). Al realizar testeo y dar negativo y estableciéndose, ante autoridades judiciales, que los tres habrían engañado a las Autoridades del Control de Niquivil, al no registrar domicilio además en Jachal se les realiza una requisa de urgencia.

Pudiendo establecer que mediante la exhibición de los objetos que transportaba en sus mochilas, se logró el secuestro de dos envoltorios de bolsa de nylon, uno color negro y el otro verde, (ocultos en las zapatillas que usaba el joven). Incautando sobres de papel dorados de diferentes colores.

Es así que, ante la presunción de estar ante sustancias ilícitas se solicitó la comparencia de Gendarmería, que al realizar prueba de campo da positivo para cocaína.

Con un total de 29 envoltorios y con un pesaje de 15,5 gramos. A través de comunicación telefónica con el Juzgado Federal, dispone que quede vinculado a Gutierrez con la causa. Sin embargo las otras dos personas quedan detenidas en Comisaria 21° de Jáchal por Flagrancia infracción al artículo 205° y 239° del C.P.A., a cargo de la U.F.I. Única Jáchal - Iglesia.