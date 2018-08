Hallaron muerta a una médica de 30 años que había desaparecido en el Sur

Según se desprende de los posteos en sus cuenta de Facebook, la mujer venía peleando hace un tiempo contra una fuerte depresión.





En julio pasado, la joven publicó una carta a una familiar fallecida y expresó: "Nos vemos pronto, querida".





Días previos, publicó la letra de una canción de la cantante estadounidense Lauren Daigle: "Sigo peleando voces en mi mente que dicen que no soy suficiente. Cada mentira que me dice que nunca voy a medir. ¿Soy más que una canción de cada alta y cada baja? Me recuerda una vez más quién soy porque necesito saber...".









Su marido, Matias Shulick había compartido hace unos meses unos posteos sobre personas con depresión e historias de suicidios para concientizar sobre lo difícil que es luchar contra esa enfermedad.





El cuerpo de la joven médica fue hallado este martes por buzos profesionales en un pozo de 8 metros del Arroyo Grande ubicado en esa ciudad de Tierra del Fuego.