Habló Mattar tras el escándalo: "Me equivoqué, debí ser más precavido"

Lo que parecía un siniestro vial más en pleno centro desató un escándalo al salir a la luz que quien lo protagonizó, un juez de faltas –encargado de aplicar sanciones a infractores de la ley-, tenía el carnet vencido. " Me equivoqué, debí ser más precavido" , dijo a sanjuan8.com el magistrado implicado Enrique Mattar.

Según comentó, cerca del mediodía de este miércoles circulaba con su Volkswagen Up por Entre Ríos hacia el norte y en la esquina de Brasil, un Renault Clio cruzó sin frenar y lo colisionó en la parte trasera del vehículo. En este último iban dos ocupantes: una mujer embarazada de 4 meses y su hijo de dos años que estaba ubicado en una sillita. Ambos fueron trasladados al hospital Guillermo Rawson, pero fueron dados de alta en un par de horas. Por otro lado, el juez viajaba con su mujer e hija, quienes no sufrieron ningún tipo de lesión.

Cuando los efectivos intervinientes les pidieron la documentación a los implicados, el magistrado notó que su licencia de conducir estaba vencida. "Labraron el acta correspondiente y me sometí a todos los análisis requeridos en estas situaciones" , dijo el magistrado a cargo del tercer Juzgado de Faltas.

Respecto a la falta de tránsito que estaba cometiendo por circular con el carnet fuera de término, el magistrado dijo "me equivoqué, se me escapó y asumo la responsabilidad". Y agregó "espero que esto que me sucedió le sirva a la gente para tomar conciencia y mirar el carnet". Por esta falta, deberá pagar una multa.





Por otro lado, comentó que en los próximos días irá a Emicar, "primero llevaré el vehículo al taller y dentro de 12 días aproximadamente iré a renovar la licencia de conducir".