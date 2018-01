Habló la mechera: "Me obligan a robar por la droga"

Todo comenzó cuando una clienta que estaba en el negocio de accesorios advirtió a las empleadas del local que la joven se guardó un esmalte y dos anillos, sin pagar por los productos. "Se quería retirar, no quería que llamáramos a la Policía", dijo una de las chicas del comercio. Y agregó que los hurtos lo padecen bastante frecuentemente.





La joven admitió que estaba llevándose cosas del local y argumentó que "mi sobrino necesita plata para comprar drogas". Sin embargo, según su testimonio, no fue un acto voluntario, debido a que "él me obligó a robar porque quiere droga". Además, confesó que es la quinta vez que su familiar roba en un local comercial de la peatonal, que anteriormente lo atraparon y le advirtieron que no lo hiciera.





Pese al pedido de la mujer, personal policial se hizo presente, constató el delictivo y tomó los datos de la implicada. Al ser captada en el hecho, en el caso intervino Flagrancia, quien deberá determinar la imputabilidad o no, si es que la joven se encontraba bajo los efectos de estupefacientes o si presenta algún desequilibrio mental. Es que testigos del lugar dijeron a Canal 8 que la mujer habría estado bañándose en la fuente de la Plaza 25 de Mayo, motivo por el cual en la filmación se la ve con la ropa mojada.