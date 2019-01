Habló la mamá del nene de dos años agredido: "Me dijo que su papá le arrancó las uñas"

Leila Díaz relató cómo ocurrieron los hechos la noche en que se enteró que su hijo fue agredido. La joven madre contó que el pasado jueves, cerca de las 22.30, el padre de su bebé se lo llevó a la casa de su hermano. Pese a que había otros niños en el lugar, el nene no quería jugar y esto alarmó a la madre que le preguntó qué le pasaba. "Me duelen los pies, mi papá me ha arrancado las uñas", le dijo la criatura, según el testimonio de la mujer.





"Le saqué los gomones y tenía todas las uñas levantadas, con sangre. Al dedo chiquito del pie izquierdo, que le ardía, le faltaba una uña y lo tenía hinchado. Me dijo que el papá lo quemó con un encendedor", dijo Leila.









El pequeño continúa internado en el hospital Guillermo Rawson. Un médico legista confirmó las heridas: excoriación en dedo halux izquierdo de 1x1.5 cm, edema y eritema en 5º dedo de pie izquierdo, pérdida total de uña de dedo índice derecho.





La mujer está convencida de que fue Gabriel Vargas, el padre del pequeño: "Él vive arrancándose los cueros y comiéndose las uñas, a veces les arrancaba las costritas a los niños. No lo ve como algo malo. Al más grande de mis hijos una vez le comió la mitad de una uña y le salió sangre. ¡Uy!, se me pasó, me dijo", comentó la joven.





"Él me golpeaba, me jodió muchísimo la vida y nunca hice nada porque no me gustan los problemas, pero que no toque a mi hijo, no se lo voy a permitir, no se lo va a hacer nunca más", culminó la madre de la criatura.





Vargas está detenido en los calabozos de la Seccional 25°, a disposición del Tercer Juzgado Correccional.