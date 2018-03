Habló la madre de la bebé desaparecida: "No nos explicamos cómo salió de la casa"

Hace más de 14 horas que la pequeña Ángeles desapareció de su vivienda y su familia está desesperada buscándola por todas las zonas aledañas. "No nos explicamos cómo salió de la casa", dijo su madre Alejandra Trigo a Canal 8.

Es que no es para menos, la bebé tiene sólo 1 año y 3 meses y apenas comenzó a dar sus primeros pasos. De un momento para el otro no la vieron más y efectivos de la Comisaría 7°, Bomberos y la División Búsqueda y Rescate no cesaron un minuto en el rastrillaje que comenzó cerca de la 1.30 de este domingo.