Habló el papá del nene que fue brutalmente golpeado por su madre

En la grabación registrada el pasado fin de semana se observa cómo la mamá golea, zamarrea y le grita a su hijo Franco, para llevarlo a bañarse. "Te voy a matar y voy a terminar presa. Te voy a arrancar la cabeza, hijo de p...", le dice desencajada. Y continúa: "Vení que te voy a ahogar en la bañera. Subí malparido. Subí, hijo de p... que te voy a asesinar". Esto, afirma la niñera Karina Sanguine, era una cuestión cotidiana en el tiempo que compartieron.





"Cuando yo presenciaba (los golpes), todo el tiempo le decía que el nene es muy chiquito, o 'lo podés lastimar'. Una vez vi que lo levantó del cuello y le dije: 'lo podés desnucar'. Veía cosas que no eran normales para nadie. Era muy violenta con su hijo", describió Sanguine, quien decidió ocultar una cámara en el living de la vivienda de la localidad bonaerense de Hurlingham para registrar los brutales episodios que presenciaba.





La mujer, identificada como Gabriela González, ya había sido denunciada por tener conductas violentas contra sus otros dos hijos, que tienen 15 y 18 años y que hace algunos años abandonaron la casa que habitaban junto a su madre debido a la violencia a la que eran sometidos. "Cuando le pegaba al nene yo la frenaba y me decía que a los mellizos los había educado de la misma manera y que ahora son excelentes personas", apuntó Sanguine.





El registro fílmico data del 7 de abril. "Ese día, el nene le rompió el celular y a ella le agarró un ataque de nervios, le empezó a pegar y se lo llevó al baño y le dijo que lo iba a ahogar", contó Sanguine. Y continuó: "En ese momento yo saqué el celular y empecé a filmar para que quedara una prueba de lo que ella le hacía. Después se lo saqué de las manos y se lo llevé al papá porque no sabía qué hacer".





El nene quedó bajo la custodia provisoria de Claudio J., el padre biológico, quien se enfureció cuando vio el maltrato: "No lo podía creer. Quería salir ya corriendo, no me importaba la perimetral, no me importaba nada. Karina me contuvo, me dijo que ponga la mente en frío y no me quedó otra de hacer todos los pasos correspondientes, sabiendo que tenía una denuncia".





Claudio detalló que pesaba una restricción perimetral en su contra a raíz de una discusión que tuvo con Gabriela hace tres semanas por no ponerse de acuerdo en relación con la custodia: "No me dejaba sacar al nene y yo lo tenía que ver en la casa de ella. Entonces le dije que, o arreglábamos entre nosotros o íbamos a la Justicia para que yo pudiera retirarlo dos o tres veces por semana y fin de semana por medio", comentó a TN.





Y prosiguió: "Cuando quiero volver a hablar con ella a la semana me dijo 'no, tenés que hablar con mi abogado'. Me puso esta denuncia solamente para retrasar todo lo demás. Para que no pueda hacer nada. De venganza, de odio, no sé por qué lo hizo".





Para la niñera, esta denuncia es falsa. "Le voy a sacar hasta las ganas de comer y al nene no lo va a ver", dice que le había dicho la mujer. Además, Sanguine cuenta le comentaba sobre su hijo: "Es una mierda como el papá". Por esto, ella cree que el maltrato se trata de una venganza contra el padre. De modo que decidió enviar primero el video al padre antes que a la Justicia. "Para que él pueda probar, como dice, que la violenta era ella".

El hombre se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Hurlingham y radicó la denuncia, que fue derivada a la Unidad Fiscal de Investigación Nº 5 de Morón, a cargo de Claudio Oviedo. Tras la difusión del video en la cuenta de Facebook de la niñera, se ordenó la detención de la agresora, quien se negó a declarar.





Mientras la investigación continúa adelante, Franco se mudó a la casa de su papá, a pocas cuadras del hogar de su ex pareja. El fiscal Oviedo informó que se encuentra en buen estado de salud, pese a que "la médico forense que lo examinó le encontró unas marcas y lesiones, que son anteriores a la fecha del video, con lo cual podría corresponder otro hecho, accidental, doméstico o doloso, como en este caso. Eso es materia de investigación".





Según informaron los funcionarios que presenciaron el reencuentro, al ver a su papá "corrió a abrazarlo y se puso contento". La misma sensación experimenta Claudio J., quien hoy afirma: "Es la primera vez que lo tengo, que viene conmigo. Verlo que está bien, que disfruta, que corre, que juega, eso me llena el alma".





