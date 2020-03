Un grupo de vecinos en Córdoba denunció a un hombre que no cumplía con la cuarentena

Un grupo de vecinos en la provincia de Córdoba, alarmados por el coronavirus, denunció ante la Justicia a un hombre que llegó de España el domingo pasado y no estaba cumpliendo con la cuarentena en su hogar. Ante esto, las autoridades judiciales dispusieron la vigilancia policial para que no pueda salir de su casa.

El llamativo hecho sucedió en la localidad cordobesa de Alejandro Roca. El hombre, según pudo saber, desde que arribó al país salía de su casa y no cumplía con la imposición decretada. Los vecinos comenzaron a tener pánico de que hombre estuviera infectado por el COVID-19 y se organizaron para ponerle un freno a sus salidas. Primero le dijeron que por favor se encierre, pero el hombre no hacía caso. Después le acercaron la inquietud a la comisaria local y fue intimidado de manera informal, según relataron, y el ciudadano persistía en no cumplir el aislamiento.

Antes esto, los habitantes de Roca se agruparon y decidieron denunciarlo formalmente en la comisaria local. Después de la acusación, la Justicia decidió que el hombre debía estar vigilado por la policía para que no salga de su domicilio.

“Hubo todo una movida entre los residentes de la ciudad, con varias presentación en la comisaria. Eso produjo que la Justicia tomara cartas en el asunto y terminó con aquella decisión”, relató una fuente policial.

De acuerdo con el decreto nacional, que será publicado en las próximas horas, todas las personas que arriben de los países más afectados por el coronavirus deben aislarse obligatoriamente durante 14 días. Según relataron a Infobae, el hombre, de 38 años, es un productor agropecuario que viajó junto a su esposa a España, y cuando regresó no realizó el aislamiento obligatorio. De hecho, según contaron, la pareja sí realizó la incomunicación pertinente. “Era él el que no deseaba hacerla”, dijeron.