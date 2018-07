Golpeó a su hijo hasta reventarle la vejiga y ahora recuperó la libertad

Hace exactamente 1año y 2meses, más precisamente el 5 de Mayo de 2017 un hombre arruinó la vida de un bebé de 3años, y no sólo arruinó la vida de ese bebé si no la mía también.

Esa mañana me fui a trabajar como todas las mañanas muy temprano y deje a mi hijo al cuidado del padre, cuando volví a las 14hs aproximadamente de aquel día encontré a mi hijo en muy mal estado, pálido y con los labios blancos.

Ese día aquella persona llamada Martin Exequiel Ramírez ejerció violencia física contra mi hijo (SU HIJO) dejándolo al borde de la muerte , con hematomas en partes del cuerpo y con lo peor que fue ESTALLIDO DE VEJIGA , sí, le reventó la vejiga vaya a saber cómo ...(¿Por la caída de bicicleta que inventaste?) Llevando a mi hijo a quirófano para una cirugía de URGENCIA.

Lo dejó en terapia teniendo 3 AÑOS; y vuelvo a repetir era SOLO UN BEBÉ...

Resulta que parece ser que todo eso para la "JUSTICIA" NO SIGNIFICA NADA; el día jueves 5 de Julio de 2018 le dieron Libertad Condicional, ¿Porque? , ¿Con que derecho? ; ¿Acaso la vida de mi hijo no vale?.

Con Milo empezamos de cero y si supieran lo que nos ha costado salir adelante; si supieran lo que nos ha cagado la vida este tipo.

Quise confiar en la justicia, puse toda mi Fé, pero para ser sincera con esto ME HICIERON PERDER LA ESPERANZA.





