Golpearon brutalmente a tres mujeres para robarles 70 mil pesos

Laura relató a sanjuan8.com el violento episodio. "Eran las 10 de la mañana cuando se acercó un auto con tres personas abordo preguntando por una casa donde hacían ropa. Les indique dónde podía estar. Cuando me di vuelta para entrar me tomaron por la espalda y ahí me di cuenta de todo", dijo con la voz entrecortada la damnificada, cuando recordaba los hechos.









En la casa viven ella y su madre, una mujer de 89 años que está en cama. Además, estaba Sonia, quien ayuda con las tareas domésticas. Todas sufrieron serios golpes, "A mi madre le ataron los pies y las manos y le pusieron una almohada en la cabeza. A Sonia también la golpearon, pero a mí me desfiguraron, me pisotearon, me taparon la cabeza y me amenazaron con un cuchillo", relató Laura.









Los delincuentes tuvieron tiempo de sobra para buscar todo tipo de objetos. Estiman que se llevaron unos 75 mil pesos en dinero y objetos de valor.









"Antes de irse me dijeron que me iban a matar si los denunciábamos. De todos modos, yo los denuncié. Esto que me pasó le puede pasar a cualquier mujer de mi edad, por eso quiero que el caso salga a luz", dijo atemorizada la damnificada.