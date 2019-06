Golpe comando en Ruta 40: los celulares robados, la clave para dar con los ladrones

Hasta el momento, efectivos de la Brigada de Mendoza en conjunto con personal policial de San Juan, hallaron parte del botín robado el domingo pasado a la empresa Green S. A. Por otro lado, si bien no hay detenidos, siguen las pistas que podrían llevarlos a los delincuentes y la clave sería los celulares que fueron robados a los 8 trabajadores de la empresa que fueron encerrados en un contenedor durante el violento atraco.





A pocas horas del asalto, la Policía de San Juan y de la vecina provincia hallaron primero los dos camiones que fueron robados, en Costa de Araujo, en el límite entre Maipú y Guaymallén. Más tarde, hallaron el carretón de la empresa constructora, a sólo 16 kilómetros al Sur de donde encontraron los dos vehículos de gran porte. En esa misma zona tienen puesta las miradas las Fuerzas, en búsqueda de los malvivientes que cometieron el robo.









Entre los elementos que fueron parte del botín, estaban los celulares de los trabajadores damnificados y las antenas de telefonía móvil posicionaron la ubicación de los aparatos en Costa de Araujo. Este es el rastro que siguen los efectivos para dar con los autores del asalto en la empresa constructora.





Los investigadores creen que se trata de una banda foránea de al menos 3 o 4 delincuentes oriundos de Mendoza, que habrían tenido apoyo de malvivientes de San Juan. Hasta el momento no hay detenidos y resta encontrar la retroexcavadora, herramientas (amoladoras, martillos, etc.) y equipos completos de vestimenta (camperas, borceguíes, etc.).