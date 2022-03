Fuga masiva de presos en una comisaría de Santo Tomé

Según trascendió, los reclusos lograron escapar en momentos en que dos policías de la Comisaría 12 se encontraban fuera de la dependencia, interviniendo en un hecho de robo calificado, y los agentes adicionales que custodiaban a los presos se estaban guareciendo de la lluvia en una oficina con vista al penal.

Conocida la fuga, personal de la Comisaría santotomesina junto con agentes del Comando Radioeléctrico de esa ciudad realizaron un rastrillaje de la zona, logrando recapturar a uno de los nueve reos, identificado como Roque R.

Mientras tanto, agentes de la Guardia de Infantería y de la Policía Científica realizaron una requisa en la dependencia donde se produjo el audaz escape.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Rosana Peressin, quien ordenó realizar las pericias de rigor.

Si bien aún se desconocen los delitos que se le imputan a los ocho evadidos, Aire pudo saber que se trata de Carlos S.; Marcelo C; Marcos P; Fernando S; Franco O; Gustavo R; y Matías C; Sergio C.