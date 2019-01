Fuerte testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia en el canal Céspedes

Eran las 17 cuando tres jóvenes se bañaban a metros de la Usina 1, en el canal Céspedes. Todos se tiraron pero sólo dos lograron salir. Ahora buscan el cuerpo de Matías Araya, de 20 años, quien fue arrastrado por la corriente. En el lugar todavía está trabajando la Policía y entre las personas abocadas a la búsqueda estaba uno de los sobrevivientes que contó fuertes detalles de lo que pasó.





Carlos Díaz relató que eran dos las personas que se estaban ahogando, uno su hermano Jeremías y el otro el joven Araya. Los tres se tiraron en una zona conocida como Catarata, en una de las veces la corriente los arrastró. "Yo veía que estaban a los manotazos. Me tuve que tirar para sacarlos. A mi hermano lo saque del pelo pero el otro se me tiraba encima y no pude sacarlo. Tengo los brazos arañados pero no pude", contó Díaz a Canal 8.