Fue a rendir a la facultad de Sociales y cuando salió no estaba su bicicleta

Javier llegó a las 8.30 de la mañana, dejó su bicicleta con candado detrás de unos cursos y cuando salió cerca de las 10 ya no se encontraba en el lugar. El guardia de seguridad, que se encuentra en cercanías del lugar donde la estacionó, no advirtió nada extraño y las cámaras no funcionan desde hace tiempo, comentó el alumno a sanjuan8.com.





"Me robaron bicicleta, marca Venzo, rodado 29, talle M. Si alguien vio algo comunicarse al 2644745155. Marcas distintiva un pedal roto, la cubierta delantera maxis y la trasera distinta" escribió en las redes sociales. Cualquier información llamar al 911 o al teléfono particular.