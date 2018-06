Fue a juicio como víctima y terminó detenido por mentir

Es la primera vez que en Flagrancias una persona que llega a juicio por ser víctima de un robo termina detenida. Se trata de Daniel Di Blasi, de 30 años, quien durante el juicio confesó que el presunto hecho ilícito nunca ocurrió y que mintió. En tanto los dos presuntos implicados fueron liberados.

El delito por el que se los imputó a Arturo Andrés (31) y Graciela Evangelina (25) Gutiérrez fue robo agravado por arma de fuego. El hecho por el que los acusaban sucedió el 21 de junio después de las 23 horas cuando un hombre iba en motocicleta por calle Mendoza a metros de Benavidez y fue interceptado por dos personas que, con el uso de un arma de fuego que sacó la mujer, le quitaron el vehículo y una campera después de un forcejeo.

En la audiencia de este jueves ambos coincidieron dando una versión de los hechos que los dejaba fuera del escenario del delito por el que se los imputó. A la declaración del muchacho se agregó su condición de ser una persona con discapacidad visual. Esta característica se sumó a la serie de argumentos que dio el joven negando haber participado del robo a mano armada ya que se declara "inútil, me cuesta hasta bañarme".

A continuación, declaró la presunta víctima, Jonathan Daniel Di Blasi (30), apodado "el Porteño". Antes de declarar, el Porteño hizo un reconocimiento de los imputados. Para ello, fiscalía previó que los imputados estuvieran sentados mezclados con el público presente. La presunta víctima miró a los presentes y al único que reconoció fue a la persona ciega, no así a su hermana. Su testimonio se desarrolló con cierto grado de dificultad ya que el muchacho no podía narrar por sí solo cómo fueron sucediendo los hechos por el cual hizo la denuncia. Y en varias oportunidades declaró "no estar seguro" de situaciones que él había narrado minutos antes.

Finalmente, en una nueva declaración la víctima aseguró que era verdad la versión que dieron los, hasta ese entonces, imputados. Ante la inesperada situación, el fiscal solicitó que "el señor Di Blasi sea inmediatamente dejado en detención puesto por falso testimonio, y se estaría dando en situación de flagrancia". Por ese motivo, el fiscal instó a que se levanten los cargos de los imputados requiriendo la absolución, aseverando que "el hecho nunca existió".

Por su parte, el porteño Di Blasi quedó a disposición de Flagrancia y será juzgado en los próximos días por falso testimonio.