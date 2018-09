Fue al cementerio a ponerle flores a su padre y se encontró con algo aterrador

La familia intentó hablar con las autoridades ese mismo día pero, al ser domingo, no había autoridades presentes. Al lunes siguiente, confirmaron que los responsables cremaron los restos de Juan Carlos Suárez, fallecido en 2010, porque no se habían acreditado los pagos correspondientes a causa de un error administrativo.

"Entramos en pánico, necesitábamos una explicación. Estábamos en estado de shock y nos dijeron que el crematorio, realizado por error, nos saldría 3600 pesos. Hice un escándalo. Tuve que comprar una urna y me entregaron cenizas que no tengo idea si son o no de mi padre", contó la hija del difunto.









Además, aseguró: "Soy la titular del nicho y nunca me informaron sobre la cremación. Yo tenía que estar presente. Nunca voy a saber si estas cenizas son las de mi padre. Estamos shockeados, indignados. No podemos hacer nada"









Al concluir, manifestó: "Necesito que se haga público para que ninguna otra familia pase por este momento". La denuncia se realizó en la Fiscalía de Rosario, situada en la calle Montevideo.