Fotógrafo acusado de exhibicionismo: la causa no avanza y el acusado está libre

El 11 de noviembre de 2018 salió a la luz un escandaloso hecho que no sólo conmocionó a la comunidad educativa del Colegio El Tránsito sino a todos los sanjuaninos. Alumnas de 11 años llegaron de un viaje que habían realizado a Carlos Paz junto a las autoridades del establecimiento educativo y denunciaron al fotógrafo de la delegación por exhibicionismo durante el viaje de ida. A 7 meses del comienzo de la instrucción, la causa no avanza –según informaron fuentes judiciales- y el acusado permanece en libertad.

En total, 13 nenas de las que viajaron dieron su testimonio en Cámara Gesell en el Centro ANIVI y 6 de estas entrevistas videograbadas fueron contundentes. Una de las estudiantes dijo que mientras estaba en su butaca en el colectivo, vio cuando el fotógrafo, Pablo Golpe, salía del sanitario con las dos manos sosteniendo el pantalón que estaba abierto y "el coso afuera", y que cuando estaba a punto de llegar a las filas donde estaban las docentes y la monja, se arregló rápidamente el pantalón. Mientras que otra de las nenas contó que la puerta del baño estaba abierta y vio al fotógrafo, de espaldas, con el pantalón bajo, por lo que llegó a verle "la cola".





Luego se sumaron la inspección ocular que pidió la defensa y otras pruebas clave para la investigación: los audios que una de las nenas envió a su padre a través del celular, a minutos del hecho ocurrido en el colectivo aquella noche. Algunas de las frases de los audios:





"A las 4 o 5 de la mañana, el fotógrafo pasó, fue al baño, meó con la puerta abierta, después salió, pasó por toooodo el pasillo con el pene afuera. Ya todos se enteraron, pero ustedes no hagan la denuncia, nada, la seño lo está solucionando, ya me ha retado...pero bueno. No les podía mentir a ustedes porque es algo de verdad".









"Encima el fotógrafo tenía un hijo y lo llevaba en el colectivo, no sé cómo pasó ...bueno les corto porque está la hermana y me va a hacer cagar si se entera que les estoy diciendo...chau".





"Papá yo no puedo hacer eso me van a pegar! Están locas ustedes!, me van a matar a mi!...me han dicho que no digamos nada... (llanto). Ustedes quédense tranquilas, yo siempre estoy al lado de la seño María de los Ángeles y me ha retado por haberles dicho a ustedes".





Con las pruebas recabadas hasta ese momento, el 3 de diciembre el juez Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción llamó a Golpe a indagatoria, lo imputó por exhibiciones obscenas y el acusado se abstuvo de declarar. Inmediatamente su abogado, Juan Bautista Bueno, pidió que su cliente quede en libertad debido a que el delito es excarcelable, pero a los 15 días fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.





El defensor apeló la decisión del magistrado de denegarle la excarcelación. Finalmente, el 15 de enero de 2019, luego de estar 2 meses detenido, la Cámara de Apelaciones resolvió otorgarle el pedido a la defensa y liberarlo. El fundamento está basado en que el delito de exhibiciones obscenas tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión y es excarcelable.