Flores sobre la autorización del uso de una camioneta: "Yo cometí un error"

El magistrado explicó que el comisario le solicitó en diciembre de 2018 que le diera en depósito una camioneta Toyota Hilux oficial porque debía movilizarse para hacer trámites desde el Depósito Judicial de 9 de Julio hacia la Capital. En mayo de este año descubrió que la solicitud seguía sin resolverse y "ante esta situación, yo cometo el error de no hacer un paso que está previsto en el artículo 270 del Código Procesal Penal en el que se tiene que poner a disposición de la Corte el vehículo para que decida si lo autoriza o no". Este paso fue omitido, y el juez le otorgó el permiso al comisario, en carácter de jefe del Depósito.





"Esos errores los cometemos todos los jueces, pero tienen sus remedios dentro del mismo Código de cada fuero. Ese vehículo este hombre lo tenía en su poder pero por su carácter de jefe de Depósito", subrayó el magistrado.





Lo que sucedió fue que el comisario se habría dejado la camioneta mientras estaba de licencia, para uso familiar, y no se la dejó al jefe del Depósito como estaba dispuesto en la orden del juez, según explicó Flores.





Por otro lado, habló sobre la investigación de la compra irregular que habría realizado Padilla de un Chevrolet Corsa que estaba radiado. "No hay razón para inhibirme de esa causa, él no es amigo, ni enemigo, ni esta situación donde se descubre el error me pone en una situación de violencia moral porque no he estado en connivencia", aseguró.





Hasta el momento, hay cinco detenidos sospechados de la compra irregular del auto: Padilla; Chirino; Gómez; Cárdenas, y, por otro lado Flores, que fue excarcelado.