Flagrancia: se vienen las condenas para los que no cumplan la probation

Las personas que cometen un delito y logren suspender un juicio quedando a prueba con una tarea comunitaria, ahora serán controladas de manera rigurosa por una oficina que se creó específicamente para ese fin. Se trata de "Medidas Alternativas", que forma parte del Área de Gestión de Audiencias de Flagrancia, que lleva un conteo acabado de los que cumplen y los que no. Los últimos resultados en sus averiguaciones arrojaron que alrededor de un 20% de los 200 que obtuvieron la probation incumplen su deber. Entonces, ahora mano dura para ellos. Desde abril comenzarán las audiencias para que elijan por dos caminos: o acuerdan una condena con cumplimiento en suspenso o se van a juicio.









Flagrancia tenía una pata floja en este sentido. Había cargado otro peso más sobre la espalda del Juzgado de Ejecución Penal que es el encargado de poner en funcionamiento el sistema de cumplimiento de probation, pero no había control posible sobre todos los casos. Ese juzgado tiene que decidir y controlar no sólo probation sino salidas transitorias, semi libertades y libertades condicionales, que son los beneficios que se les atribuyen a los presos luego de haber cumplido con parte de la condena. Entonces con este panorama desalentador, Flagrancia entendió que no podía caer en la misma bolsa de los requerimientos de los juzgados correccionales y las cámaras porque el estancamiento judicial iba a ser aún mayor.









Cuando los responsables de Flagrancia se dieron cuenta de que se enteraban de que una probation no se cumplía cuando el abogado defensor del imputado pedía la prescripción del delito, luego de dos años, le pidieron a la Corte de Justicia que interceda. Entonces, el Máximo Tribunal de la provincia resolvió delegar el control de estas suspensiones de juicio a prueba a una oficina específica. Desde ese momento, Medidas Alternativas trabaja con un equipo de cinco profesionales: tres psicólogos, una asistente social y un administrador de empresas que se encargan de llevar un minucioso registro y seguimiento de cada una de las personas que caen en una probation. "Algunos creen que con la probation se termina el asunto, pero no es así. Los que no cumplan con lo que corresponde de manera inmediata tendrán sanciones. Ya tenemos el listado de los primeros que serán llamados a una audiencia", explicó el responsable de esta oficina, Mario Parisi, a sanjuan8.com.









En una carpeta colgante guardan el historial de acciones de cada sujeto. Se comunican con los responsables institucionales de cada institución, club o municipio donde se ejecuta el cumplimiento de las tareas comunitarias y se sirven de las novedades. Si no asisten a buscar la dirección del lugar donde deberán cumplir la medida, si no se hacen presentes en la institución que les toque o si hubo algún problema con esa persona en el sitio encomendado serán citados para que comparezcan ante la Justicia.