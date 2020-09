Femicidio en Moreno: sospechan que una adolescente fue asesinada con la pashmina con la que fue a una fiesta

La búsqueda de Ludmila Pretti en Francisco Álvarez se inició el domingo a primera hora de la mañana y terminó con la confirmación del femicidio cerca de las 22, cuando encontraron el cuerpo de la adolescente de 14 años en la casa.

El cuerpo de Ludmila estaba semidesnudo y entre dos colchones, en la vivienda ubicada en la calle Diario La Nación al 4000, a pocas cuadras de donde ella misma vivía con su familia. Si bien las primeras versiones indicaban que la última vez que la vieron fue a la salida de la fiesta al abordar un remis y que se la había encontrado asesinada después adentro de una bolsa en la calle, se comprobó que la víctima nunca salió del domicilio en donde se festejó el cumpleaños de un amigo, al que había ido el sábado a la noche. El único sospechoso que tiene la causa es un joven de 19 años que permanece prófugo.

“La hipótesis es que a la chica la intentaron abusar, que ella se resistió y la ahorcaron. Para corroborarlo, esperamos los resultados de la autopsia”, dijo a Télam una fuente judicial cercana a la causa. Según el informe de los forenses, Ludmila fue asesinada con la pashmina que llevaba anudada al cuello y el crimen ocurrió entre las seis y las 12 de la madrugada del domingo.

Para encontrar a la víctima, que estuvo desaparecida poco más de 12 horas, fue clave el rol de un tío policía de Ludmila, quien a través de una aplicación pudo geolocalizar su celular y así llevó a los investigadores de nuevo al punto de partida, que se indicaba como último destino.

Con este dato el fiscal de la causa Federico Soñora, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Moreno, ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda y así se encontró el cuerpo debajo de la cama, entre dos colchones.

Cristian Adrián Gerez es el principal sospechoso por el femicidio. El joven, de 19 años, era quien alquilaba la casa en la que encontraron a la víctima y hasta el momento permanece prófugo.

“El que se fugó estuvo hablando conmigo, me miró a los ojos”, sostuvo el papá de Ludmila en diálogo con Semanario Actualidad más temprano. Y afirmó: “Se fue a buscar un documento y no volvió nunca más”. Leandro Pretti pidió ayuda psicológica para su esposa y concluyó: “Hoy me tocó a mí, espero que no le toque a ninguna familia más”.