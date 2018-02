Femicidio en Junín: Camila Borda sufrió abuso sexual antes de ser asesinada

"Me da la impresión, sin tener las pericias, de que sí, de que él comprendía lo que había hecho. Eso después se va a determinar con los peritos psicológos y psiquiátras. Pero no me cabe ninguna duda de que la persona reconocía la monstruosidad de lo que hacía", agregó.





Camila Borda fue vista con vida por última vez el sábado a las 11 de la mañana. Su madre realizó la denuncia en la Comisaría 1° de Junín y por la tarde se inició la búsqueda.



Una vez producido el hallazgo del cuerpo, el caos se apoderó de la escena: un numeroso grupo de vecinos intentó linchar a Varela poco antes de que la Policía se lo llevara detenido. Este revuelo no sólo puso en riesgo la integridad del sospechoso sino que dificultó el trabajo de los peritos que debían analizar el cuerpo.