Femicidio en Bariloche: mataron a una mujer en los jardines de la Catedral

En estado de shock y con una fuerte conmoción, Marianela, la madre de Valeria Coppa, la mujer asesinada de un disparo en la cabeza, dijo tener miedo por sus nietos y reclamó la detención y condena para el autor del femicidio de su hija.













"No lo voy a superar más, porque me mataron a mi hijita, me la mató, por qué me la mató", dijo la mujer en diálogo con radio Seis y agregó "no acepto que no voy a escuchar más su voz, no acepto que no la voy a ver más, no lo puedo aceptar, no se cómo se hace, no lo se, a mi hija no me la devuelven más".













La madre de la víctima relató que su hija mantenía una relación reciente con el sospechoso de matarla, aproximadamente desde mediados del año pasado y que desconocía si tenía antecedentes, como circula por las redes sociales. Valeria tenía dos hijos, de 16 y 9 años, con una pareja anterior.









La mujer cuestionó que hasta el momento no tenga mayor información respecto de lo ocurrido y que no se haya acercado ninguna persona de la Fiscalía a cargo de la causa. Indicó que tiene escasos datos aportados por policías y por trascendidos en el hospital a donde su hija fue trasladada ayer por la tarde gravemente herida de un disparo en la cabeza.













La madre de la víctima se anotició que su hija se encontraba en el hospital Ramón Carrillo porque la Policía contactó a una amiga de la mujer, presuntamente con quien había hablado por última vez por teléfono.













"Yo estaba en mi casa, me enteré porque se comunicaron primero con una amiga de ella, vieron en el celular la última llamada y fueron a la casa. El papá de ella estaba ahí y él me llamó desde el hospital y me dijo que vaya, me dijo que había tenido un accidente con la bicicleta", indicó.









Una vez en el hospital, la madre de la mujer, tuvo contacto con una médica que le informó que "estaba golpeada, que tenía un golpe terrible en la cabeza y que llegó prácticamente sin signos vitales. Al rato, me comunica la médica que en realidad tenía heridas de bala y tenía proyectiles en su cabecita".









Marianela dijo que fue la Policía quien le informó que el sospechoso "está prófugo, que lo salieron a buscar" y entre llantos agregó: "tengo miedo que le hagan algo a mis nietos, este tipo está prófugo".













Respecto al sospechoso, la madre de la víctima dijo que supo de la relación en junio del año pasado y enfatizó: "lo conocí muy poco, no sabía que tenía antecedentes, habré hablado con él tres veces".

Pidió que "la Policía haga lo posible para agarrar a este tipo y que se pudra en la cárcel".