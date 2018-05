Desde el Colegio confirmaron que es la primera vez que un miembro de su institución recibe una acusación tan grave. En tanto desde Salud Pública manifestaron que el profesional no trabaja para el Estado.





Fabián Luque atendía en un consultorio ubicado en calle General Paz a metros de Tucumán. El pasado 27 de abril se conoció que una paciente lo había denunciado por tocar sus pechos y su zona vaginal. La mujer, de unos 40 años, contó que llegó hasta el consultorio por una dolencia en la mandíbula y en la cadera. Pero, según aseguró, durante una de las sesiones, el hombre, aduciendo que la contractura había bajado, manoseó sus partes íntimas.





Por el shock la mujer no dijo nada en el momento. Pero finalmente denunció el caso ante la Justicia. El miércoles ratificó sus dichos y aportó pruebas como el celular donde la víctima habría recibido un mensaje clave del presunto agresor. En una conversación iniciada por el profesional, le habría preguntado a la mujer que por qué dejó de asistir a la consulta. Entonces, la víctima respondió en consecuencia señalando que él sabía muy bien por qué no siguió asistiendo a su consultorio. Ante esto él respondió: "Sí, me re zafé".





Luque permanece detenido en la Central de Policía y sería indagado por el juez Martín Heredia Zaldo la próxima semana.