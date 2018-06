Expulsaron de la Policía a un efectivo acusado de abuso sexual

Cuando sucedió el aberrante episodio, el implicado quedó detenido y fue excarcelado, pero desde la Subsecretaría de Control de Gestión y Seguridad Pública, continuó la investigación.





El efectivo junto a un compañero de la Motorizada N°5 estaban realizando una recorrida de rutina pro las inmediaciones de calles Salta y Díaz cuando hicieron detener a una mujer en moto para pedirle los papeles del rodado. Al no tener la documentación pertinente, Moreno le exigió ir con él a un descampado cercano donde presuntamente la manoseó. Su compañero habría observado toda la situación y no sólo que no intervino sino que se fue del lugar.





Luego, la habría tirado al suelo e intentó violar, pero la presunta víctima logró escapar y finalmente los denunció. Ahora Moreno fue expulsado de la Policía mientras que su compañero sólo recibió una sanción.