Exclusivo: los 7 infiernos de las víctimas del ginecólogo y el detalle de las aberrantes prácticas

Luego de que el juez Guillermo Adárvez procesara al ginecólogo Carlos Martínez por siete de las 11 causas que acumula, Estudio 8 reveló, en exclusivo, el detalle de los infiernos que padecieron cada uno de las víctimas por los abusos que el ginecólogo cometió con ellas. El sujeto tiene 15 denuncias en su contra por abuso sexual gravemente ultrajante contra sus pacientes, de los cuales 4 fueron cometidos en Jáchal y ya está procesado. En el caso de las 8 restantes, que resolvió Adárvez, siete quedaron al borde del juicio y en una fue absuelto por un expediente sobre Estafa, en su contra, que expiró porque data de 2008. En este largo camino que tiene como foco de atención al macabro profesional. quedan 3 causas por analizar. Sólo falta que se les practique el estudio psicológico a las víctimas para determinar la situación procesal del sujeto. Precisamente, es la etapa más difícil para las víctimas ya que con este paso reviven los aberrantes momentos que vivieron en el consultorio del acusado, a puertas cerradas. A continuación, el detalle de las causas contra Martínez y los resultados de las pericias a las víctimas.

Detalle del testimonio: Que ella le dijo que tenía infección urinaria desde el principio del embarazo y ahí fue que decidió revisarla. Que ahí le expreso que para sacarle el flujo era necesario tocarle el clítoris... que introdujo sus dedos en la vagina, ella cerró las piernas dos veces pero él forcejeó y continuó la maniobra".





El estudio psicológico develó: Que debido a la ambigüedad de la experiencia vivida, es que se desborda emocionalmente como reacción ante el hecho confuso y dudoso por el cual atravesó.









Causa 2: Una joven de 26 años (M.G) denunció el 13 de abril de 2018 en sede de la Fiscalía de Instrucción nº 3 por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por daño en la salud mental.









Detalle del testimonio: Que el 4 de Agosto del 2015 fue a una consulta con Martínez para colocarse un DIU. Que el sujeto le dijo que tenía tapada unas glándulas, que le iba a ayudar a tener un orgasmo para que se le destaparan. Que le metió los dedos en la vagina y como no se estimulaba ella, se abrió el cierre de su pantalón y le hizo que lo tocara.









El estudio psicológico develó: Se observó un alto monto de angustia y labilidad emocional que repercute en su estado de ánimo, advirtiendo características de tristeza y del orden de la depresión.









Causa 3: una joven denunció el 12 de abril por el delito contra la integridad sexual gravemente ultrajante agravado por daño en la salud mental.









Detalle del testimonio: La atendió durante el embarazo. Por problemas de quistes de ovarios le dijo que debía realizarle un PAP. Le dijo que necesitaba estimularla para que se humedeciera y empezó a estimularla en la parte del clítoris como para que tuviera un orgasmo, fue por un tiempo prolongado. Que no consiguió que lo tuviera, en razón que la denunciante no se sentía cómoda y que se lo dijo, que entonces él le manifestó que era muy frígida, comentario que no lo va a olvidar más.









El estudio psicológico reveló: Que a partir del suceso denunciado presenta dificultades para concurrir a dicha especialidad, (ginecológica) para ser examinada y realizar los análisis de rutina; que esa situación la paraliza y no puede poner en acción, que se infiere malestar psicológico al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático.









Causa 4: La joven Z.C denunció en Fiscalía el 13 de Abril por abuso sexual gravemente ultrajante.

Detalle del testimonio: En febrero de 2013 le hizo cesárea y ligadura de trompas. Fue para el control de puntos a la semana. Le dijo que había partes de su zona genital que por la anestesia estaban adormecidas, que estaban resecas, que necesitaba estimularla, en ese momento le introdujo los dedos y le preguntó si le gustaba que le tocaran los pechos.









Causa 5: Una joven de 31 años (M.S) denunció el 16 de abril de 2018.

Detalle del testimonio: El 14 de Marzo del año 2014, el embarazo comenzó a complicarse con subidas de presión e infecciones urinarias. Que ella estaba acostada y que Martínez introdujo los dedos en su vagina y así comenzó a masturbarla la víctima se inclinó para verlo y lo notó jadeando y agitado. Fue a la seccional 1era, la derivaron a la Comisaría de la Mujer y allí le dijeron "...fijate bien si te conviene hacer la denuncia porque no tenés ni pruebas ni testigos y por tu situación de embarazo no te conviene pasar por todo este lío..."









Estudio psicológico: El hecho denunciado tendría condición de traumático porque marca un antes y un después en la vida de la víctima, presenta síntomas tales como irritabilidad, despersonalización, disminución de interés en distintas actividades, sentimiento de culpa, angustia y dificultades a la hora de relacionarse con su marido y sus hijos.









Causa 6: La mamá de una nena de 14 años denunció en ANIVI el 16 de abril de 2018. En el año 2014 llevó a su hija al consultorio porque presentaba fuertes dolores en uno de sus pechos. Martínez le pidió que se retirara. La causa fue caratulada como delito contra la integridad sexual gravemente ultrajante agravado por daño en la salud mental.









Detalle del testimonio de la menor: "...una vez que me metió los dedos, me hizo esperar y de vuelta me volvió a meter los dedos, estuvimos como 20 min adentro más o menos, y bueno el primero me empezó a sobar las piernas después me metió los dedos después, se puso a llenar unos papeles que tenía y me dice "te voy a volver a revisar de vuelta" y me hizo lo mismo, me volvió a sobar las piernas me tocaba todo y me volvió a meter los dedos y ahí fue cuando yo noté, le ví la sangre y yo lloraba porque me dolía y me quería bajar porque tenía verguenza....".









Estudio psicológico:

Que se observaron indicadores de abuso sexual que provocaron daño psíquico, ante la actual develación del hecho abusivo se observa riesgo de desmoronamiento psíquico por lo que se considera oportuno comience tratamiento psicológico.









Causa 7: La joven S.S denuncia en Seguridad Personal en el año 2015. Fue procesado por el delito contra la integridad sexual gravemente ultrajante agravado por daño en la salud mental.





Detalle del testimonio: Que luego de extraer la muestra de flujo vaginal para dicho análisis continuaba tocándole en el interior de su vagina y le consultó donde tenía más sensibilidad. Que después le revisó los pechos pero no de una forma profesional, de forma muy vulgar.

Estudio psicológico: Se observó ira y hostilidad sobre la persona del presunto victimario. Que presenta una afectación en sus sentimientos, se siente agraviada y menoscabada. Que como consecuencia de los hechos denunciados, se habrían agravado aquellos síntomas ansiosodepresivos.





Regresando a las conductas típicas tenidas por el imputado, el estímulo del clítoris para la producción de flujo genital con el objetivo de la toma de muestra del mismo, no constituye una maniobra médica, toda vez que quedó ello acreditado por lo respondido por la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan, al expresar que "...no es necesaria la estimulación del clítoris, ni el alcance del orgasmo para realizar la toma de cultivo del flujo genital...".





Por María Eugenia Vega