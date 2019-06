Estuvo 14 días en coma tras ser brutalmente golpeado cuando le robaron la bicicleta

"Estamos felices. El día jueves los doctores le comenzaron a sacar el respirador y este viernes pudo respirar por sus propios medios" afirmó Nicolás Mamaní, hermano de José.

"Pero la alegría mayor la tuvimos en la noche cuando empezó a abrir de a poquito los ojos, de hecho amaneció mucho más consciente" agregó el hermano.





Además, el joven explicó que "José nos mueve la cabeza y nos responde sí o no, incluso las extremidades las mueve bien, no con fuerza pero las mueve. Estamos muy felices porque de a poco está evolucionando bien, aunque todavía no habla".





"Queremos agradecer a todas las personas que nos llaman, nos escriben y rezan por la recuperación de Cheche", añadió Nicolás.





El violento asalto

El viernes 24 de mayo por la tarde José Mamaní de 14 años resultó gravemente herido tras ser atacado brutalmente por tres delincuentes.





El hecho se produjo cerca de las 16, en calle Calderón de Tunuyán -a la altura del barrio 26 de Enero- cuando los agresores lo golpearon con un objeto contundente en la cabeza para quitarle la bicicleta en la que se trasladaba para ir a la escuela.