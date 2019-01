Estos son los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de la odontóloga

Luego de casi tres horas de trabajo en el cementerio de La Plata sobre el cadáver de la odontóloga Gissela Solís Calle, los peritos no pudieron determinar cuál fue la causa de muerte de la mujer. Para eso deberá esperarse que se realicen los exámenes toxicológicos. Los resultados de este estudio refuerzan la teoría principal de los investigadores: la asfixia con un objeto que no dejó marcas, como puede ser una almohada.

Según detalla el informe que llegó esta tarde al escritorio de la fiscal Ana Medina, el cuerpo no presenta lesiones de ataque ni de defensa. Además, aclara que no se encontraron signos de asfixia, como había trascendido apenas fue hallado el cadáver esta mañana al costado de la ruta provincial 19, a unos 2 kilómetros de la autopista Buenos Aires – La Plata. Sin embargo, esto no descarta que la odontóloga haya sido asfixiada con algo que no dejó marcas en el cuerpo.





Es por esto que el documento elaborado por los especialistas aclara que se tomaron muestras de vías aéreas para poder determinar fehacientemente si existió o no el ahogamiento. Con estudios de laboratorio pueden determinar si hubo algún colapso en los alveolos (cavidad situada al final de los bronquios) típico en casos de asfixia.





Los forenses no encontraron contenido gástrico, es decir que no había nada en el estómago de la odontóloga. Es por esto que se deberán realizar otro tipo de estudios toxicológicos para determinar si sufrió un envenenamiento.





El cuerpo llegó a las 14 al lugar donde se realizó la autopsia, sin embargo se debió aguardar dos horas a que el cuerpo se enfríe para poder comenzar a realizar el estudio. Las altas temperaturas registradas en los últimos días dificultó el trabajo.





En otro tramo del peritaje sobre el cuerpo se detalla el estado de descomposición de los órganos. Según datos de la investigación, Calle fue asesinada y enterrada el mismo miércoles de su desaparición, es decir, hace 14 días. Se especifica que se encontró "fauna cadavérica", es decir bichos y microbios propios del lugar en el cual fue enterrado el cadáver.





El envenenamiento también es una de las hipótesis que maneja la fiscal, aunque en su cabeza la principal es la asfixia. Con tan pocas precisiones sobre cómo fue el crimen, los investigadores no descartan ningún escenario.





Los efectivos policiales acudieron esta mañana cerca de las 9 al lugar del hallazgo gracias a un relevamiento que se realizó de distintas cámaras de seguridad. En ellas se puede observar a la camioneta Nissan Terra color amarillo desplazándose por la zona en la cual apareció el cadáver. El cuerpo estaba envuelto en las sábanas que solía usar la víctima, enterrado a unos 40 centímetros de profundidad. Las filmaciones de la autopista fueron entregadas, según fuentes judiciales, recién anoche, por eso es que no se había inspeccionado antes esa zona.





Ahora la investigación pasará por determinar si Abel Casimiro Campos, el novio de la mujer y quien se suicidó el domingo posterior a la denuncia de la desaparición, actuó sólo o en complicidad con alguien. Para la justicia hay declaraciones testimoniales de allegados al hombre que contienen muchas contradicciones y falsedades comprobadas en la investigación.





(Fuente: Infobae)