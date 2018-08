Esto declaró el hombre que está acusado de abusar sexualmente de su hija de 3 años

La primera vez que el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, Martín Heredia Zaldo, llamó al imputado a defenderse por el delito de Abuso sexual simple calificado por el grado de parentesco, decidió permanecer callado y abstenerse de la declaración.





Sin embargo, luego de armar una estrategia de defensa con su abogado, pidió al magistrado una ampliación de indagatoria. Esto fue lo que dijo ante el juez sobre los hechos que le imputaron:





"Una semana antes de que la madre hiciera la denuncia no me dejó ver a la nena, fui a buscarla y me dijo que estaba enferma, con gripe, que no me la podía llevar. Salió la niña y estuve 10 minutos con ella, después no vi nunca más a ninguno de mis hijos.





Nosotros teníamos un régimen de visitas, previo a eso siempre tuve problemas, no me dejaba verlos, por eso hice exposiciones contra ella.





La relación con los chicos dependía de la madre, si ella quería, yo veía a los niños, sino no. Me exigía (expareja) que debiera estar con ella y de esa forma me daría más tiempo para estar con ellos. Tengo mucha gente que sabía de la situación, que tenía celos enfermizos, era más una obsesión que tenía hacia mí que otra cosa. Siempre fue un tire y afloje para ver a los niños. Ella lo que hizo fue para amenazarme, que me iba a perjudicar para toda la vida, y a la vista está porque ya pasaron tres años y no puedo conseguir trabajo por mis antecedentes.





Yo fui quien pidió la Cámara Gesell y siguió la causa, ella (madre de sus hijos) después de la denuncia no hizo nada. Tampoco deja que los niños se acerquen a mis familiares.





No abusé sexualmente de mi hija. Yo creo que la nena manifestó que no tenía papá porque la madre le llenó la cabeza para perjudicarme a mí porque sabía que era la luz de mis ojos.





No sé por qué la nena tenía juegos sexuales con las muñecas. Eso también creo que fue su mamá, que se lo metió en la cabeza.





Yo no toqué a la niña en las partes íntimas, eso es totalmente inventado por la madre. Ella realizó esta denuncia por "cizaña" hacia mí, por no estar con ella. Siempre quiso que estuviéramos juntos, a pesar de todas las peleas que teníamos por celos, era una relación muy enfermiza".

Tras esta declaración en el marco de la investigación, el juez consideró que lo dicho por el imputado (de quien no se publica el nombre para resguardar a la víctima) "no encuentra sustento en ningún tipo de aval, por el contrario, sus declaraciones son valoradas por el Tribunal al sólo efecto de mejorar su situación procesal".





Ante las pruebas recabadas, los indicios, las testimoniales y la indagatoria, el magistrado dictó su procesamiento pero sin estar tras las rejas, debido a que la defensa presentó una eximición de prisión. Resta esperar a elevación a juicio del acusado, el cual permanecerá en libertad hasta el momento de sentarse en el banquillo de los acusados.