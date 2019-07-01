Tragedia en Tucumán: 13 muertos
17:04 hs - Lunes 01 de Julio de 2019

Este es el listado oficial de los pacientes asistidos en los hospitales

Comunicado oficial del Gobierno de la Provincia de Tucumán acerca de la lista de pacientes que fueron atendidos en hospitales y centros de salud de Tucumán, producto del accidente ocurrido esta mañana en la ruta 157 a la altura de la localidad de La Madrid.

PACIENTES ATENDIDOS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN DISTINTOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA.

HOSPITAL DE CONCEPCIÓN

  1. HERRERA, ADRIANA ESTER
  2. DELGADO, IRIS DEL CARMEN
  3. MOYANO, MARTA
  4. COCENTINO, MIRTA GLADIS
  5. GALVEZ MARÍA, TERESA
  6. ZAPATA, JUANA
  7. PERALTA, ELSA
  8. LIENDO, LUCRECIA
  9. TAPIA, SILVIA
  10. LÓPEZ, GLORIA
  11. MORÁN, LEONOR
  12. SOLOA, BLAS LUIS
  13. SALINAS, CRISTIAN
  14. QUEVEDO, MABEL
  15. MÉNDEZ, MARIA ELENA
  16. SILVA, RENÉ
  17. CHÁVEZ, SILVIA
  18. SÁNCHEZ, SILVIA
  19. OJEDA, OSCAR EDUARDO
  20. ZAIRA, GUIARDINA
  21. SILVA, ELDA CLARA
  22. PERALTA, HUGO
  23. LO PRESTI, PATRICIA
  24. PEREIRA, ESTELA
  25. MÉNDEZ LÓPEZ, RAUL ENRIQUE
  26. CLAUDIA LUCERO (fue trasladada por el Personal de Bomberos)

HOSPITAL DE MONTEROS

27. ÁVILA, MIRIAM

28. BRAÑA, MIRTA

29.BUSTOS, GRACIELA

30.REGULES, DANTE SANTIAGO

31.RIVERA, GRISELDA

32.NAVARRO, NORMA

HOSPITAL LA MADRID

33.CRUZ, MARCOS FABIÁN

34.GUZMÁN, ARIEL

35.MONTORO, GUSTAVO ADOLFO

36.MOYANO, ANGEL

37.CISTERNA, MARCOS

HOSPITAL DE ALBERDI

38.CASTRO, ARACELI

39.ZAPATA, JUANA

CAPS DE GRANEROS

40.SIOLA, OLGA

HOSPITAL DE SIMOCA

41.SCARPO, AIDA

42.FERREIRA, EDIT

43.CORTECHINI, HECTOR

HOSPITAL PADILLA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

44.FERREIRA, ANGELICA

CENTRO DE SALUD – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

45.ROJAS, JORGE

Atendidos y fallecidos en el Hospital de Concepción

46.SANTAMARÍA, MARTA

47.MARÍN, OLGA

Este listado podrá tener modificaciones en las próximas horas.

Los cambios que pudieran ocurrir se comunicará oportunamente.

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