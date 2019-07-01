Este es el listado oficial de los pacientes asistidos en los hospitales

Comunicado oficial del Gobierno de la Provincia de Tucumán acerca de la lista de pacientes que fueron atendidos en hospitales y centros de salud de Tucumán, producto del accidente ocurrido esta mañana en la ruta 157 a la altura de la localidad de La Madrid.
PACIENTES ATENDIDOS QUE SE ENCUENTRAN INTERNADOS EN DISTINTOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA.
HOSPITAL DE CONCEPCIÓN
- HERRERA, ADRIANA ESTER
- DELGADO, IRIS DEL CARMEN
- MOYANO, MARTA
- COCENTINO, MIRTA GLADIS
- GALVEZ MARÍA, TERESA
- ZAPATA, JUANA
- PERALTA, ELSA
- LIENDO, LUCRECIA
- TAPIA, SILVIA
- LÓPEZ, GLORIA
- MORÁN, LEONOR
- SOLOA, BLAS LUIS
- SALINAS, CRISTIAN
- QUEVEDO, MABEL
- MÉNDEZ, MARIA ELENA
- SILVA, RENÉ
- CHÁVEZ, SILVIA
- SÁNCHEZ, SILVIA
- OJEDA, OSCAR EDUARDO
- ZAIRA, GUIARDINA
- SILVA, ELDA CLARA
- PERALTA, HUGO
- LO PRESTI, PATRICIA
- PEREIRA, ESTELA
- MÉNDEZ LÓPEZ, RAUL ENRIQUE
- CLAUDIA LUCERO (fue trasladada por el Personal de Bomberos)
HOSPITAL DE MONTEROS
27. ÁVILA, MIRIAM
28. BRAÑA, MIRTA
29.BUSTOS, GRACIELA
30.REGULES, DANTE SANTIAGO
31.RIVERA, GRISELDA
32.NAVARRO, NORMA
HOSPITAL LA MADRID
33.CRUZ, MARCOS FABIÁN
34.GUZMÁN, ARIEL
35.MONTORO, GUSTAVO ADOLFO
36.MOYANO, ANGEL
37.CISTERNA, MARCOS
HOSPITAL DE ALBERDI
38.CASTRO, ARACELI
39.ZAPATA, JUANA
CAPS DE GRANEROS
40.SIOLA, OLGA
HOSPITAL DE SIMOCA
41.SCARPO, AIDA
42.FERREIRA, EDIT
43.CORTECHINI, HECTOR
HOSPITAL PADILLA – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
44.FERREIRA, ANGELICA
CENTRO DE SALUD – SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
45.ROJAS, JORGE
Atendidos y fallecidos en el Hospital de Concepción
46.SANTAMARÍA, MARTA
47.MARÍN, OLGA
Este listado podrá tener modificaciones en las próximas horas.
Los cambios que pudieran ocurrir se comunicará oportunamente.